Сергиево‑Посадские производители помогут благоустроить муниципалитет
В Сергиево‑Посадском округе местные предприятия готовы поддержать программу благоустройства. Об этом стало известно после рабочей поездки депутата Мособлдумы Олега Гаджиева с коллегой из окружного Совета Татьяной Ильиной и представителями торгово‑промышленной палаты округа, рассказали в местной Администрации.
«Мос EPDM», известная производством резиновой крошки для покрытия детских и спортивных площадок, готова к взаимодействию с муниципалитетом. Компания планирует увеличить объёмы производства, чтобы обеспечить округ надёжными материалами для благоустройства.
Завод «ВсеПлощадки» выпускает широкий ассортимент детского игрового оборудования: горки, качели, карусели и другие элементы игровых зон. Предприятие готово оперативно снабжать округ качественной продукцией собственного производства.
Партнёрство с этими компаниями помогает развивать малый и средний бизнес, обеспечивает высокое качество материалов и снижает затраты на транспортировку.
Сотрудничество стало хорошим решением, поскольку строительство новых скверов, ремонт дворов и оснащение детских площадок требует регулярного увеличения производства стройматериалов.
