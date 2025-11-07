Сергиево‑Посадские производители помогут благоустроить муниципалитет

07 ноября 2025, 14:44

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

В Сергиево‑Посадском округе местные предприятия готовы поддержать программу благоустройства. Об этом стало известно после рабочей поездки депутата Мособлдумы Олега Гаджиева с коллегой из окружного Совета Татьяной Ильиной и представителями торгово‑промышленной палаты округа, рассказали в местной Администрации.