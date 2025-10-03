В ЖК «Квартал Строгино» построят современную школу на 1100 мест

03 октября 2025, 09:20

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Квартал Строгино» ведется активное строительство новой школы, рассчитанной на 1100 учеников. На данный момент готовность объекта оценивается в 40%, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.





Строители завершили монолитный каркас, ведут кладку и монтаж сетей, а вскоре приступят к кровельным работам. Сдать школу в эксплуатацию планируется в 2027 году.



Общая площадь трехэтажного здания составит 17,2 тыс. кв. метров. Помимо учебных классов, в учебном заведении разместятся:

специализированные мастерские (столярная, швейная, кулинарная);

актовый зал на 400 мест;

два спортивных зала;

столовая на 600 человек;

библиотечный центр с зоной отдыха.

Для удобства перемещения будут установлены два лифта. На прилегающей территории обустроят спортивный кластер с полями для мини-футбола, баскетбола и волейбола, беговой дорожкой, а также площадки для подвижных игр и амфитеатр для занятий на свежем воздухе.