В ЖК «Квартал Строгино» построят современную школу на 1100 мест

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Квартал Строгино» ведется активное строительство новой школы, рассчитанной на 1100 учеников. На данный момент готовность объекта оценивается в 40%, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.



Строители завершили монолитный каркас, ведут кладку и монтаж сетей, а вскоре приступят к кровельным работам. Сдать школу в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Общая площадь трехэтажного здания составит 17,2 тыс. кв. метров. Помимо учебных классов, в учебном заведении разместятся:

  • специализированные мастерские (столярная, швейная, кулинарная);
  • актовый зал на 400 мест;
  • два спортивных зала;
  • столовая на 600 человек;
  • библиотечный центр с зоной отдыха.
Для удобства перемещения будут установлены два лифта. На прилегающей территории обустроят спортивный кластер с полями для мини-футбола, баскетбола и волейбола, беговой дорожкой, а также площадки для подвижных игр и амфитеатр для занятий на свежем воздухе.
Дайана Хусинова

