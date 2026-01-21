Подмосковные строители завершают реконструкцию школы в Мариуполе

21 января 2026, 09:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Мариуполе завершают капитальный ремонт двухэтажной школы, которую построили ещё в 1953 году. Работы выполняют специалисты из Подмосковья. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.