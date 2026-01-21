Подмосковные строители завершают реконструкцию школы в Мариуполе
В Мариуполе завершают капитальный ремонт двухэтажной школы, которую построили ещё в 1953 году. Работы выполняют специалисты из Подмосковья. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.
Подрядная организация восстановила несущие конструкции здания, полностью заменила кровлю, утеплила фасад и обновила все инженерные сети. Внутри школы частично изменили планировку, в коридорах и учебных классах уже выполнили чистовую отделку. Сейчас строители заканчивают работы в спортивном зале.
Школу оснащают по современным требованиям безопасности, которые действуют в российских образовательных учреждениях. Здесь устанавливают системы видеонаблюдения, охранную и пожарную сигнализацию.
Для удобства учеников расширили холл на первом этаже. Раздевалку перенесли из подвального помещения наверх — так пространство стало более комфортным и безопасным.
Сейчас строительная бригада благоустраивает прилегающую территорию и завершает работы на спортивных площадках.
После окончания ремонта здание примет младшие классы средней школы № 34, которая находится рядом. В этой школе учатся более 700 детей, занятия проходят в две смены, и обновлённое здание поможет снизить нагрузку на учебный процесс.
Качество и соответствие работ проектным решениям контролировали специалисты управления технического надзора. Они выезжали на объект более 80 раз.
Реконструкцию школы провела подрядная организация под руководством Фонда капитального ремонта Московской области.
