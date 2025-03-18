Подмосковные строители завершили восстановление сталинского дома в Мариуполе

Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление пятиэтажного жилого дома в Ильичевском районе Мариуполя. Контроль за строительными работами осуществляли специалисты «Управления технического надзора за капитальным ремонтом», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
восстановление покрытия и ограждающих конструкций кровли; замена оконных блоков; модернизация системы центрального отопления.
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Дайана Хусинова