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Подмосковные строители завершили восстановление сталинского дома в Мариуполе

Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление пятиэтажного жилого дома в Ильичевском районе Мариуполя. Контроль за строительными работами осуществляли специалисты «Управления технического надзора за капитальным ремонтом», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
По итогам технического обследования здание, построенное в 1954 году, было признано ограниченно-работоспособным.

В рамках капитального ремонта проведены следующие работы:

  • восстановление покрытия и ограждающих конструкций кровли;
  • замена оконных блоков;
  • модернизация системы центрального отопления.
Кроме того, специалисты из Подмосковья отреставрировали фасад здания.

Объект введён в эксплуатацию и передан на баланс администрации города. Фонд капитального ремонта Московской области работает под руководством Министерства ЖКХ региона.

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Стало известно, сколько яиц покупают жители Подмосковья в месяц
18 марта 2025, 10:24

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В магазинах и на рынках Подмосковья представлен широкий ассортимент яиц — куриные и перепелиные, белые и коричневые, различных категорий и размеров.
Этот продукт является ценным источником белка, необходимого для восстановления тканей, а также содержит витамины B12 и D, поддерживающие здоровье нервной и иммунной систем. В прошлом месяце жители региона приобрели 159,4 миллиона яиц, что составляет около 5,6 миллиона штук в день, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Помимо сетевых и розничных магазинов, яйца продаются на рынках и ярмарках, где проходят проверки региональной государственной ветеринарной службы. За месяц было проведено свыше 500 исследований продукции, отобрано более 400 проб. В регионе работает 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в которых задействованы 123 специалиста.

Ранее в министерстве сообщили, что в Подмосковье реализуется инвестиционный проект по созданию комплекса по производству яиц, который к 2028 году достигнет мощности 630 миллионов штук в год. Также введён в эксплуатацию селекционно-генетический центр «Смена», который позволит заменить импорт инкубационного яйца для бройлерного производства. В перспективе к 2030 году объём производства яиц в регионе планируется увеличить в 5,5 раза.

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Загруженность подмосковных дорог утром 18 марта достигла шести баллов
18 марта 2025, 10:11

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Утром 18 марта, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. На дорогах региона зафиксировано 1 млн автомобилей, что на 2% больше по сравнению с обычным трафиком прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные пробки наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон», М-9 «Балтия» и на таких шоссе, как Ленинградское, Ярославское, Щёлковское, Носовихинское, Каширское, Симферопольское, Варшавское, Киевское, Боровское, Минское, Можайское, Рублёво-Успенское, Волоколамское, Пятницкое шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров.

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#подмосковье
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Красногорский ЖК «М_5» признан лучшей новостройкой в Подмосковье
18 марта 2025, 09:33

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Красногорск продолжается строительство жилого комплекса «М_5». Проект включает два клубных дома, расположенных на закрытой территории с тщательно продуманным благоустройством, которое разделяет общественные пространства на активные и спокойные зоны, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
ЖК находится рядом с Москвой-рекой, вдали от загруженных магистралей и промышленных объектов. В домах предусмотрены удобные подъезды на уровне земли, кладовые для хранения вещей, помещения для колясок, просторные лобби и подземный паркинг.

Комплекс обладает удобной транспортной доступностью: предусмотрены выезды на Ильинское, Новорижское, Волоколамское шоссе и МКАД, а также в шаговой доступности расположена станция МЦД «Павшино».

Проект, реализуемый девелопером «Садовое кольцо», стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области» на градостроительном конкурсе «ТОП ЖК-2025». Жюри оценивало номинантов по 133 критериям, включая актуальность архитектурных решений, качество строительства, экономическую устойчивость, энергоэффективность и уровень благоустройства. Особое внимание было уделено комплексному развитию территории и озеленению.

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Глава Раменского округа проверил готовность техники к пожароопасному периоду
18 марта 2025, 09:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В преддверии пожароопасного сезона 2025 года был проведён смотр сил и средств, задействованных в предотвращении и ликвидации природных пожаров, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
В ходе проверки глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев оценил готовность подразделений к выполнению поставленных задач, их техническое оснащение и экипировку. Особое внимание уделялось профилактическим мерам и эффективному взаимодействию всех служб, участвующих в тушении возгораний.

«Хочу подчеркнуть, что эффективная работа по предотвращению и ликвидации пожаров начинается с раннего выявления угроз и оперативного реагирования. Важно, чтобы все организации и территориальные управления были готовы к любым вызовам, а также активно участвовали в проведении разведки и оповещении всех компетентных служб», — написал Малышев в социальных сетях.

Эдуард Малышев поблагодарил участников смотра за их самоотверженный труд и высокий профессионализм, подчеркнув, что благодаря слаженной работе можно снизить количество пожаров и минимизировать их последствия.

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#подмосковье
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Дорожники Московской области отремонтировали знаки в десяти округах
17 марта 2025, 17:58

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт и восстановление дорожных знаков на 12 региональных трассах в десяти округах Подмосковья. Работы коснулись выцветших, поврежденных и отсутствующих знаков, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Приведены в порядок дорожные указатели на улицах нескольких городов: Грузовой в Пущине, Девичье Поле в Коломне, Дмитрия Благоева в Зарайске, Гагарина в Жуковском, Электрификации в Раменском и Клемента Готвальда в Подольске.

Также ремонт знаков выполнен в небольших населённых пунктах. В их числе улицы Загорская в СНТ Дмитровский Дмитровского округа, Берёзовая в деревне Жеребятьево (г. о. Домодедово) и Липовая в посёлке ВНИИССОК Одинцовского округа. В Пушкинском округе обновлены знаки на 1-й Станционной улице в рабочем посёлке Правдинский, на Шоссейной улице в дачном посёлке Зеленоградский и на дороге в деревне Зимогорье.

Как подчеркнули в ведомстве, отсутствие или повреждение знаков создаёт потенциальную опасность для водителей, усложняя оценку дорожной обстановки и увеличивая вероятность ДТП. Именно поэтому такие работы выполняются оперативно.

Сотрудники Мосавтодора регулярно инспектируют состояние дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание элементам, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, искусственные неровности и освещение. При выявлении неисправностей их оперативно устраняют.

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