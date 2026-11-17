Раменский каток готовят к зимнему сезону
Каток в Раменском готовят к предстоящему зимнему сезону. Одно из главных зимних развлечений раменчан – катание на коньках, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Ледовар Роман Стригин приехал из Саратова, чтобы обеспечить каток льдом.
«Заливка будет проходить от семи до 10 дней. Сначала мы заливаем черновой лёд, затем расстилаем баннеры и только после этого будем лить чистовой лёд», – рассказал заливщик.
Чтобы получить ровное ледовое покрытие, подрядная организация провела пусконаладочные работы. Установлено и подключено холодильное оборудование, введены в эксплуатацию айс-маты, которые поддерживают отрицательную температуру ледового покрытия.
«Подрядчики наращивают лёд слой за слоем, а затем приступит к выравниванию финишной поверхности. На каждом этапе контролируем качества и толщину льда, чтобы обеспечить гладкое покрытие», – рассказала замдиректора Раменского городского парка Ксения Финогенова.Жители города регулярно посещают каток и с нетерпением ждут его открытия.