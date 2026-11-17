В Подмосковье с начала года получили помощь 3400 рождённых раньше срока детей
Врачи-неонатологи Московской области успешно выхаживают детей, родившихся раньше срока. В их числе - новорождённые с экстремально низкой массой тела, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Около 90% малышей, родившихся с массой тела менее 1,5 килограммов, уже выписаны домой к своим семьям.
«Родовспомогательные учреждения региона оснащены современной медицинской техникой для оказания помощи беременным, роженицам и новорождённым, в том числе детям, родившимся раньше срока. С начала года помощь неонатологов получили почти 3400 детей, появившихся на свет раньше положенного срока. Из них 465 родились с очень низкой массой тела – менее 1,5 килограммов, 174 – с экстремально низкой массой тела, менее килограмма», – рассказал Забелин.Как рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, медицинское сопровождение новорождённых не заканчивается выпиской из стационара. Дети остаются под наблюдением специалистов отделений катамнеза при перинатальных центрах, что обеспечивает преемственность медицинской помощи, своевременную оценку развития и индивидуальный подход к каждому ребёнку.
В Подмосковье действует трёхуровневая система родовспоможения. Помощь беременным женщинам, роженицам и новорождённым оказывают в родильных домах, перинатальных центрах и Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского.
Поддержка женщин во время беременности и родов, забота о здоровье новорождённых – важная часть работы по поддержке материнства и детства в рамках нацпроекта «Семья». Информация о родовспомогательных учреждениях региона и доступной помощи доступна на портале «Стань мамой в Подмосковье».
17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей.