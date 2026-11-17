17 ноября 2026, 14:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи-неонатологи Московской области успешно выхаживают детей, родившихся раньше срока. В их числе - новорождённые с экстремально низкой массой тела, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Около 90% малышей, родившихся с массой тела менее 1,5 килограммов, уже выписаны домой к своим семьям.

«Родовспомогательные учреждения региона оснащены современной медицинской техникой для оказания помощи беременным, роженицам и новорождённым, в том числе детям, родившимся раньше срока. С начала года помощь неонатологов получили почти 3400 детей, появившихся на свет раньше положенного срока. Из них 465 родились с очень низкой массой тела – менее 1,5 килограммов, 174 – с экстремально низкой массой тела, менее килограмма», – рассказал Забелин.