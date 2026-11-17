17 ноября 2026, 13:08

оригинал Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

В Доме культуры «Победа» Раменского округа состоялся финальный турнир всероссийской акции «Шахматная партия Единства». Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин рассказал, что соревнования стали частью проекта для участников и ветеранов СВО и их семей. Об этом информирует Министерство информационных и социальных коммуникаций.







За шахматными досками встретились дети и взрослые, любители и профессиональные спортсмены. К ним присоединились участники и ветераны СВО, их близкие и представители общественных организаций. Самым юным игрокам исполнилось шесть лет. С октября муниципалитеты Подмосковья проводили отборочные турниры. В финал вышли шахматисты, занявшие первые три места на этих соревнованиях.



Карякин сообщил, что за год в рамках проекта «Шахматы для СВОих» в городских округах и реабилитационных центрах открыли 16 специализированных клубов. Там организовали занятия и турниры. По его словам, федерация намерена продолжить работу и поделиться опытом с другими регионами.



Организатором акции выступила Федерация шахмат Подмосковья. В 2025 году проект «Шахматы для СВОих» получил грант по итогам конкурса областного министерства информации и молодежной политики и Фонда президентских грантов.



В рамках проекта организаторы планируют привлечь к региональным мероприятиям более 750 человек, провести 900 занятий и 75 турниров различного уровня. Федеральные акции и соревнования, по их расчетам, охватят около 4500 участников.