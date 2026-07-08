Подмосковные студенческие отряды открыли трудовой сезон на железной дороге

08 июля 2026, 13:34

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Студенческие отряды Московской области приступили к работе на железнодорожных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Торжественная церемония Всероссийского открытия трудового сезона проводников прошла на Белорусском вокзале в Москве. Она дала старт работе тысяч бойцов по всей стране, в том числе в Подмосковье.

«Этим летом на железнодорожных объектах будут работать не менее 45 ребят из Подмосковья. Подростки из трудовых отрядов заступили на дежурство в рамках проекта «Путевая звезда». А студенты отряда проводников «Полярные зори» будут трудиться на базе железнодорожного узла «Москва-Киевская», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО

«За смену ребята решают бытовые и организационные вопросы. Студенты учатся быстро принимать решения в нестандартных ситуациях, находить подход к разным людям, работать в команде», – рассказал командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.