Подмосковные студенческие отряды открыли трудовой сезон на железной дороге
Студенческие отряды Московской области приступили к работе на железнодорожных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Торжественная церемония Всероссийского открытия трудового сезона проводников прошла на Белорусском вокзале в Москве. Она дала старт работе тысяч бойцов по всей стране, в том числе в Подмосковье.
«Этим летом на железнодорожных объектах будут работать не менее 45 ребят из Подмосковья. Подростки из трудовых отрядов заступили на дежурство в рамках проекта «Путевая звезда». А студенты отряда проводников «Полярные зори» будут трудиться на базе железнодорожного узла «Москва-Киевская», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Подростки на Павелецком вокзале помогают ориентироваться пассажирам, отвечают на вопросы и обеспечивают комфортное пребывание в терминале. Для большинства это первое трудоустройство.
В зоне ответственности студенческого отряда проводников пассажирских поездов – комфорт и безопасность пассажиров во время поездок.
«За смену ребята решают бытовые и организационные вопросы. Студенты учатся быстро принимать решения в нестандартных ситуациях, находить подход к разным людям, работать в команде», – рассказал командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.Все активисты прошли обязательное обучение в Школе проводников студенческих отрядов. Программа включала изучение правил перевозки пассажиров, основ безопасности, оказания первой помощи и психологии общения. По итогам обучения и успешной аттестации будущие проводники получили свидетельства государственного образца, дающие право работать на железной дороге.
Все активисты получают зарплату: подростки – от 50 000, а студенты – от 85 000 рублей в месяц.
Присоединиться к студенческим отрядам проводников может каждый студент подмосковной образовательной организации. Заполнить анкету можно в группе студенческих отрядов Московской области во «ВКонтакте».