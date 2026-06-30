Для можайских студентов провели беседы о вреде наркотиков

30 июня 2026, 17:35

оригинал Фото: пресс-служба администрации Можайского м. о.

Для студентов Можайского техникума организовали серию просветительских бесед по профилактике наркотической зависимости. Мероприятия состоялись в рамках традиционного антинаркотического месячника, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Перед учащимися выступил сотрудник отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности администрации Можайского муниципального округа Андрей Коршунов. Он подробно рассказал о пагубном влиянии психоактивных веществ на организм человека. Помимо этого, Коршунов предостерёг молодых людей от уловок злоумышленников, которые те используют, чтобы втянуть несовершеннолетних в зависимость.



Фото: пресс-служба администрации Можайского м. о.

«Профилактика – самое главное. Гораздо проще разъяснить подросткам последствия и научить их говорить «нет», чем потом бороться с уже сформировавшейся зависимостью. Наша задача – защитить будущее этих ребят. А для этого им нужно знать всю правду о рисках», – подчеркнул Коршунов.