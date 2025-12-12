Подмосковные студенческие отряды завершили трудовой семестр
Активисты регионального отделения Российских студенческих отрядов закрыли трудовой семестр. На торжественную церемонию в Мытищах собрались более 400 ребят, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Региональное движение студотрядов развивается с 2020 года.
«Сейчас в рядах студотрядовцев – более 7400 человек, 6388 из которых были трудоустроены по девяти направлениям деятельности РСО. Ребята работают по всей России. Кроме того, активисты постоянно приносят региону новые победы», – сказала глава МИМП Московской области Екатерина Швелидзе.Как напомнили в министерстве, подмосковные студотрядовцы стали победителями и призёрами IX Слёта и Спартакиады студенческих отрядов ЦФО и Всероссийского слёта РСО в Красноярске.
В этом году педагогические отряды трудились в областных лагерях и федеральных детских центрах «Артек», «Орлёнок», «Дельфин», «Гагарин» и «Сириус». Активисты сервисных отрядов были заняты на теплоходах, в отелях и санаториях региона, работали проводниками на железных дорогах. Сельскохозяйственные отряды побывали на предприятиях Камчатки и Сахалина. Строительные отряды помогали возводить жилые комплексы, социальные объекты, дороги и промышленные предприятия.
По итогам трудового семестра были названы лучшие студенческие отряды Подмосковья.