В Подмосковье наградили победителей конкурса «Волонтёр года 2025»
Более 500 активистов движения «Волонтёры Подмосковья» собрала торжественная церемония награждения победителей областного конкурса добровольцев «Волонтёр года 2025». Она прошла в Мытищах, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.
5 декабря во всём мире отмечают Международный день добровольца (волонтёра).
«На конкурсе мы отмечаем ребят, которые трудятся в течение всего года по разным направлениям. В этом году мы получили рекордное количество заявок из 56 городов Подмосковья – более 230», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Дипломами и призами награждены 32 волонтёра в 12 номинациях. В главной номинации, «Волонтёр года», победила Елизавета Фёдорова. В июне она реализовала проект по формированию адаптивной среды для участников СВО. Кроме того, активистка участвовала в формировании волонтёрского корпуса Международного музыкального конкурса «Интервидение», обучала волонтёров в девяти подмосковных городах.
Семен Пономарёв занял первое место в номинации «Надёжный тыл». Он совершил около 60 гуманитарных рейсов в зону спецоперации, доставив более 220 тонн гражданского и свыше 50 тонн военного груза. Также активист организовал свыше десятка концертов и встреч для детей и бойцов, снял документальные фильмы о волонтёрских миссиях.
Победитель в номинации «Серебряное волонтёрство» Татьяна Кузнецова из Лосино-Петровского организует арт-терапевтические занятия и мастер-классы для семей мобилизованных, беженцев, инвалидов и участников СВО.
«Наставником года» стала Юлия Кудик из Истры. Она участвует в разных крупных проектах – от Международного музыкального конкурса «Интервидение» до патриотических и спортивных фестивалей.
В Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий и консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО.