Подмосковные студенческие педагогические отряды будут работать круглый год

09 декабря 2025, 22:25

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Московской области стартовал трудовой педагогический проект «Авангард». Это новая инициатива в рамках деятельности Российских студенческих отрядов региона, рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.





Проект направлен на круглогодичное трудоустройство студентов вузов и колледжей, развитие их профессиональных навыков в работе с детьми.

«В педагогическом направлении трудятся более 3600 активистов. Ребята зарекомендовали себя как кадровая опора для крупнейших детских центров страны. Они показывают высокий уровень подготовки, внедряют современные методики воспитания и создают безопасную, развивающую среду для детей. Запуск проекта позволит сделать работу педагогических отрядов круглогодичной», – пояснила глава МИМП Екатерина Швелидзе.