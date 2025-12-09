Подмосковные студенческие педагогические отряды будут работать круглый год
В Московской области стартовал трудовой педагогический проект «Авангард». Это новая инициатива в рамках деятельности Российских студенческих отрядов региона, рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Проект направлен на круглогодичное трудоустройство студентов вузов и колледжей, развитие их профессиональных навыков в работе с детьми.
«В педагогическом направлении трудятся более 3600 активистов. Ребята зарекомендовали себя как кадровая опора для крупнейших детских центров страны. Они показывают высокий уровень подготовки, внедряют современные методики воспитания и создают безопасную, развивающую среду для детей. Запуск проекта позволит сделать работу педагогических отрядов круглогодичной», – пояснила глава МИМП Екатерина Швелидзе.К работе на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» уже приступили 50 студотрядовцев. Все они прошли обучение в Школе вожатых студенческих отрядов и получили свидетельство государственного образца.
Желающие стать частью большой команды могут обращаться за подробной информацией на адрес электронной почты mosoblrso@mail.ru.