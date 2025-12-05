В ряды волонтёров Московской области влились уже более 60 000 человек

05 декабря 2025, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Подмосковье насчитывается более 60 000 добровольцев и волонтёров. Об этом сообщается в поздравлении Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Международный день добровольца (волонтёра) отмечается во всём мире 5 декабря. Праздник посвящён тем, кто выбрал путь бескорыстного служения людям.

«С Днём добровольца! Сегодня мы отмечаем важную дату, и это отличный повод поздравить нашу невероятную команду. Нас уже более 60 000. Это люди, которые объединены общей целью делать мир лучше и помогать тем, кто в этом нуждается. Давайте не останавливаться на достигнутом! Желаем вам новых свершений, роста и развития. Пусть каждый день приносит радость и возможность сделать что-то хорошее для Подмосковья и его жителей», – говорится в поздравлении.

Фото: пресс-служба МИМП МО



«Ваша работа – живая, созидательная энергия, которая охватывает все сферы: от всесторонней поддержки героев в зоне СВО и заботы о ветеранах до экологических акций и помощи в социальных проектах. На вас можно положиться в любой ситуации, вы – настоящая опора и гордость Московской области. Вы меняете мир к лучшему здесь и сейчас», – отметила министр.