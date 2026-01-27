Подмосковные студенты и преподаватели освободили от снега 180 социальных объектов

27 января 2026, 19:25

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 2000 студентов, а также 300 сотрудников колледжей и техникумов приняли участие в расчистке территорий региона от снега. Об этом рассказали в пресс-служба Минобразования Московской области.