Подмосковные студенты и преподаватели освободили от снега 180 социальных объектов
Более 2000 студентов, а также 300 сотрудников колледжей и техникумов приняли участие в расчистке территорий региона от снега. Об этом рассказали в пресс-служба Минобразования Московской области.
Всего от снежных завалов освободили более 180 социально важных объектов – школы, детсады, поликлиники, больницы, пансионаты, пункты скорой помощи, остановки общественного транспорта, переходы, парки, мемориалы, памятники и стадионы.
Учащиеся колледжа «Коломна» очистили от снега трамвайные и автобусные пути, территории городского парка Мира и парка 50-летия Октября.
Студенты и преподаватели Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В.И. Бондаренко работали на территории детского сада. Они чистили игровые площадки, тропинки для прогулок детей, запасные выходы и подходы к эвакуационным дверям.
Учащиеся Дмитровского техникума объединились для расчистки территорий вокруг образовательных учреждений и социальных объектов в Дмитрове, Новосинькове, Дубне и Запрудне. А студенты Можайского техникума привели в порядок территорию детсада №13.
Ранее сообщалось, что Московский регион накрыл мощный снежный циклон. По прогнозам синоптиков, циклон не уйдёт из Подмосковья до четверга, 29 января. Высота снежного покрова местами может составить 50 сантиметров.
