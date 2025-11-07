Достижения.рф

Подмосковные студенты могут начать свою карьеру с олимпиадой «Я – профессионал»

Студенты Московской области могут попробовать свои силы во Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал». Это возможность заявить о себе и начать свою карьеру в одной из крупнейших компаний страны.



В олимпиаде — 71 направление, от IT и инженерии до биотехнологий и журналистики. Задания готовят ведущие вузы Росии и работодатели — представители компаний-партнеров.

Победители получат:
  • премии до 300 тысяч рублей,
  • льготы при поступлении,
  • стажировки у партнёров проекта — среди них Сбербанк, Яндекс, Росатом и другие.
Регистрация уже открыта. Участие бесплатное. Подробности — на официальном сайте.
