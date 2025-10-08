В Подмосковье более 2000 компаний стали партнёрами колледжей

08 октября 2025, 12:09

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Московской области число индустриальных партнёров колледжей превысило две тысячи — за последние пять лет показатель вырос на 50%. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.





В числе партнёров — крупные промышленные предприятия, научно-исследовательские институты, девелоперы, агрохолдинги и представители сферы услуг. Среди них «Мираторг», аэропорты Домодедово и Шереметьево, корпорация «Рубин», НИТИ им. П. И. Снегирёва, производитель оборудования «Криогенмаш» и многие другие.





«Сотрудничество колледжей с работодателями – основа качественного профессионального образования. Именно индустриальные партнеры помогают нам выстраивать программы обучения, которые соответствуют современным требованиям рынка труда. Они открывают студентам двери на производство, дают возможность проходить стажировки и накапливать реальный опыт. Сегодня, благодаря такому взаимодействию, в партнерские организации трудоустраиваются более 75% наших выпускников колледжей и техникумов», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

