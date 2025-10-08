В Подмосковье более 2000 компаний стали партнёрами колледжей
В Московской области число индустриальных партнёров колледжей превысило две тысячи — за последние пять лет показатель вырос на 50%. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.
В числе партнёров — крупные промышленные предприятия, научно-исследовательские институты, девелоперы, агрохолдинги и представители сферы услуг. Среди них «Мираторг», аэропорты Домодедово и Шереметьево, корпорация «Рубин», НИТИ им. П. И. Снегирёва, производитель оборудования «Криогенмаш» и многие другие.
«Сотрудничество колледжей с работодателями – основа качественного профессионального образования. Именно индустриальные партнеры помогают нам выстраивать программы обучения, которые соответствуют современным требованиям рынка труда. Они открывают студентам двери на производство, дают возможность проходить стажировки и накапливать реальный опыт. Сегодня, благодаря такому взаимодействию, в партнерские организации трудоустраиваются более 75% наших выпускников колледжей и техникумов», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Благодаря сотрудничеству с работодателями студенты могут начать карьеру ещё во время учёбы. Так, трое студентов Красногорского колледжа, обучавшихся по специальности «оператор станков с ЧПУ», устроились на предприятие уже с первого курса и позже стали работать на площадке нового цеха металлообработки.
Выпускник по профессии «повар, кондитер» после практики в сети кофеен «Мильфей» получил приглашение на стажировку, затем стал старшим бариста, а с сентября отвечает за обучение новых сотрудников и помогает разрабатывать сезонное меню.
По системе целевого набора студенты колледжа «Энергия» и Сергиево-Посадского колледжа совмещают учёбу с работой.
Например, студент «Энергии» выполнил проект для НПО машиностроения, который позволил снизить расход материала и вес детали без потери прочности. После выпуска он стал техником-конструктором на предприятии. А учащиеся Сергиево-Посадского колледжа, обучающиеся по целевому договору с концерном «Алмаз-Антей», получают зарплату уже с первого дня практики и осваивают профессию на реальном производстве.