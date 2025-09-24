Подмосковные студенты могут стать участниками ИТ-марафона

24 сентября 2025, 01:00

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Студенты и аспиранты российских вузов могут принять участие в ИТ-соревнованиях нефтегазовой отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.