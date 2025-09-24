Подмосковные студенты могут стать участниками ИТ-марафона
Студенты и аспиранты российских вузов могут принять участие в ИТ-соревнованиях нефтегазовой отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
ИТ-марафон Роснефти объединяет такие направления, как «Студенческий хакатон», «Академический турнир», «Лига геонавигации Профи» и «Студенты». В зависимости от выбранного направления участники должны будут решить разные задачи, касающиеся цифровых технологий нефтегазовой отрасли.
Так, в «Студенческом хакатоне» нужно определить участки с различными системами разработки по изображению карты размещения скважин на месторождении. В «Лиге геонавигации» предстоит проанализировать геологическую ситуацию для виртуального бурения на основе поступающих данных.
Онлайн-туры стартуют в октябре, а финал пройдет в очном формате в Москве. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте мероприятия.
