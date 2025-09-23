В Подмосковье упростили перевод учеников в другие школы

23 сентября 2025, 21:10

оригинал Фото: медиасток.рф

В Московской области стало проще перевести ученика в другую школу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.





Раньше родителям приходилось писать заявление на отчисление на бумаге. Сейчас услугу дополнили сервисом автоматической проверки предыдущего места обучения ребёнка.

«Теперь новый сервис сам проверяет эту информацию. Родителям достаточно подписать электронное согласие на отчисление из предыдущей школы. Нововведение помогает быстрее перевести школьника в другое учебное заведение и улучшает взаимодействие с образовательными учреждениями», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.