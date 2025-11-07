Предприниматель из Раменского передал нашим бойцам БПЛА и радиостанции
Александр Войт — предприниматель из Раменского муниципального округа, руководитель одного из градообразующих предприятий, с 2022 года оказывает помощь российским военнослужащим. Он регулярно приобретает и передаёт на передовую необходимое ребятам оборудование, отметили в местной Администрации.
Александр передал в штаб гуманитарного конвоя «Раменское» 10 цифровых радиостанций и три БПЛА Mavic 3 Pro для участников специальной военной операции.
«Бойцы должны знать, что мы здесь, в тылу, не просто отсиживаемся, а помогаем им, чем можем. Только объединившись все вместе, мы сможем победить!» — подчеркнул предприниматель.Руководитель гуманитарного конвоя Михаил Лубошников принял ценный груз, поблагодарил Александра Войта за поддержку и оперативно отправился в Донецк, где беспилотники и радиостанции будут переданы бойцам, выполняющим задачи на Покровском направлении.