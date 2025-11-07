Предприниматель из Раменского передал нашим бойцам БПЛА и радиостанции

07 ноября 2025, 18:43

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Александр Войт — предприниматель из Раменского муниципального округа, руководитель одного из градообразующих предприятий, с 2022 года оказывает помощь российским военнослужащим. Он регулярно приобретает и передаёт на передовую необходимое ребятам оборудование, отметили в местной Администрации.





Александр передал в штаб гуманитарного конвоя «Раменское» 10 цифровых радиостанций и три БПЛА Mavic 3 Pro для участников специальной военной операции.



​Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа



«Бойцы должны знать, что мы здесь, в тылу, не просто отсиживаемся, а помогаем им, чем можем. Только объединившись все вместе, мы сможем победить!» — подчеркнул предприниматель.