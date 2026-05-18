С начала года в Подмосковье кровь сдали более 36 тысяч доноров

18 мая 2026, 10:39

Свыше 36 тысяч человек сдали донорскую кровь и её компоненты для больниц Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.





«С начала 2026 года более 36 тысяч человек в регионе сдали кровь и её компоненты. В том числе почти 5,4 тыс. сделали это впервые. Переливание необходимо людям с ожогами и травмами, онкопациентам, женщинам в тяжёлых родах, младенцам с патологиями и другим попавшим в беду людям», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.