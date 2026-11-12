Жителям Подмосковья доступны цифровые сервисы для получения медицинской помощи

12 ноября 2026, 10:41

оригинал Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Жители Московской области могут записаться к врачу через интернет и получить дистанционную консультацию после приёма. Сведения о назначениях и обследованиях пациенты найдут в электронной медицинской карте. Об этом информирует Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





