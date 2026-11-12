Жителям Подмосковья доступны цифровые сервисы для получения медицинской помощи
Жители Московской области могут записаться к врачу через интернет и получить дистанционную консультацию после приёма. Сведения о назначениях и обследованиях пациенты найдут в электронной медицинской карте. Об этом информирует Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Выбрать время визита, изменить его или отказаться от посещения помогут приложение «Добродел», портал «Здоровье» и чат-бот «Денис» в «МАКС». Если после посещения врача остались вопросы, их можно задать на телемедицинской консультации.
Электронная медицинская карта хранит сведения о приёмах, назначениях, анализах и исследованиях. Просматривать их могут пациент и врач. Цифровые сервисы позволяют решать часть вопросов без дополнительных походов в поликлинику и оформления бумажных справок.
Электронная медицинская карта хранит сведения о приёмах, назначениях, анализах и исследованиях. Просматривать их могут пациент и врач. Цифровые сервисы позволяют решать часть вопросов без дополнительных походов в поликлинику и оформления бумажных справок.