Актриса Равшана Куркова показала редкие фото с отдыха с детьми в Петербурге
Редкие кадры с детьми с отдыха в Петербурге показала актриса Равшана Куркова в соцсетях. Семейство прогулялось на катере по городским каналам и рекам.
Снимки с двухлетней Самирой и трехлетним Гаспаром звездная мама смонтировала в слайдшоу, наложив на него музыку.
«Незабываемый день», — поделилась Куркова.
Артистка была в шелковом брючном костюме, на котором красовался васильковый принт. Образ женщина дополнила легким макияжем. Сын знаменитости был в белой футболке, светлой рубашке с бежевыми полосками, зеленых штанах и кроссовках. Дочь звезды была в розовом платье и сандалиях на одних кадрах, а на других — в хлопковой блузе и широких джинсах.
Равшана Куркова родила Гаспара от бизнесмена Сергея Амаряна в 2021 году, а Самира появилась на свет в 2023 году. Об ее отце ничего неизвестно.
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