Актриса Равшана Куркова показала редкие фото с отдыха с детьми в Петербурге

20 июля 2025, 21:24

Равшана Куркова (Фото: Instagram*/rav_shana)

Редкие кадры с детьми с отдыха в Петербурге показала актриса Равшана Куркова в соцсетях. Семейство прогулялось на катере по городским каналам и рекам.





Снимки с двухлетней Самирой и трехлетним Гаспаром звездная мама смонтировала в слайдшоу, наложив на него музыку.





«Незабываемый день», — поделилась Куркова.



