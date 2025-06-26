Подмосковные судебные приставы нашли злостного алиментщика за границей

26 июня 2025, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Подмосковные приставы разыскали на территории соседнего государства должника, который отказывался платить алименты на содержание пятерых детей. Об том рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области.







«На исполнении в отделении судебных приставов по комплексу «Байконур» находилось исполнительное производство о взыскании алиментов. По решению суда Казахстана мужчина должен был ежемесячно выплачивать алименты на пятерых несовершеннолетних детей в размере половины части заработка или иного дохода. Было установлено, что должник трудоустроен на градообразующем предприятии города Байконур. Судебный пристав-исполнитель вынесла постановление об обращении взыскания алиментов на зарплату должника и направила работодателю. В результате алиментные платежи стали поступать регулярно», – рассказали в ведомстве.