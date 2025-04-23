Приставы рассказали, как должникам снять ограничения на выезд из страны

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России сообщила, что снятие ограничения на выезд из страны после погашения задолженности может занять не более одного рабочего дня. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в ведомстве уточнили, что долг в размере 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью, компенсации за смерть кормильца, имущественному ущербу или моральному вреду может стать основанием для ограничения выезда должника из России.
После полного погашения долга процедура снятия ограничения происходит быстро и эффективно.
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После полного погашения долга процедура снятия ограничения происходит быстро и эффективно.
До этого 73% россиян признались, что имеют вредные привычки, а каждый третий тратит на них суммы, сопоставимые с размером прожиточного минимума.
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова