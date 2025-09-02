Подмосковные судебные приставы взыскали 860 тыс. рублей с должника по алиментам
Судебные приставы Московской области добились взыскания 860 тыс. рублей задолженности по алиментам, разъяснив должнику возможные последствия. В частности, за отказ от уплаты алиментов предусмотрена уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.
«По решению суда житель Подмосковья был обязан выплачивать алименты на содержание ребёнка на 33 тыс. рублей ежемесячно. Несмотря на удержания с его зарплаты, задолженность продолжала расти из-за ежегодной индексации. К этому году сумма выплат возросла до 53 360 рублей», – рассказали в ГУРБ.В результате принудительных действий и составления административного протокола, должнику назначили обязательные работы. Но и это не побудило его погасить задолженность.
Решающим фактором стала угроза возможного уголовного наказания. После разговора с судебным приставом мужчина попросил квитанцию для оплаты и в течение двух дней полностью расплатился. В итоге было решено не возбуждать уголовное дело. Текущие алиментные платежи контролируют приставы.