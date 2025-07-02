Жители Подмосковья узнают, как не стать жертвой обмана с дипфейк-технологиями
В рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони сам» прошёл вебинар на тему «Мошенничество с использованием дипфейк-технологий: как не стать жертвой обмана?». Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Приоритет проекта – дать гражданам актуальную информацию о том, как не стать жертвой мошенников в разных сферах жизни. Эксперты рассказали, на что обратить внимание при получении аудио или видео, чтобы распознать мошеннические действия; как отличить сообщение афериста от сообщения своего настоящего друга или коллеги; о надёжных способах защиты данных; о современных методах проверки подозрительных сообщений», – сказали в ГУРБ Подмосковья.Слушатели могли задать экспертам любые интересующие их вопросы.
Жители Московской области также могут ознакомиться с материалами вебинара и изучить способы противодействия мошенникам. Обширная медиатека подготовлена специалистами в области безопасности. Её можно найти на портале проекта «Перезвони сам».