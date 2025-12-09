В Подмосковье рассказали, где искать данные об ограничениях на выезд из страны

09 декабря 2025, 17:45

оригинал Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Подмосковные судебные приставы советуют жителям региона в преддверии зимних праздников и заграничных поездок уточнять информацию о наличии возбуждённых в отношении них исполнительных производств, по которым могут быть наложены ограничения. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.





Актуальную и достоверную информацию можно получить, не выходя из дома, благодаря электронным сервисам ФССП на портале госуслуг. Должники в режиме реального времени могут узнать о наличии ограничения на выезд и всех этапах его снятия.

«Воспользовавшись роботом «Макс», нужно ввести в поисковой строке «Ограничение на выезд», затем выбрать поочерёдно опции «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд». Сервис выдаст определённый результат о наличии или отсутствии наложенных судебным приставом ограничений. Итог поиска отобразится на главной странице личного кабинета», – отметили в ведомстве.