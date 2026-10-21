Подмосковные сварщики вошли в топ‑5 мирового чемпионата в Китае

21 октября 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сборная России завоевала первое место в командном зачёте международного чемпионата по сварке «Кубок дуги 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.





Чемпионат собрал в китайском городе Наньтун 450 специалистов из разных стран. В ведомстве особо отметили результат специалистов из Подмосковья.



В составе национальной команды выступили сварщики Мособлгаза Андрей Моисеев и Сергей Якунин. Оба мастера состязались в номинации по газосварке и вошли в топ‑5 среди 20 участников из шести стран. Их результат стал важным вкладом в победу сборной России.

«Эта победа – не просто спортивный результат, а доказательство высокого уровня подготовки наших специалистов. Сварка – важный элемент энергетической и коммунальной инфраструктуры. От качества швов зависит надёжность сетей и безопасность людей. Показательно, что участники сборной – это сварщики, работающие на предприятиях, а не узкие «конкурсные» специалисты. Мы гордимся подмосковными мастерами», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.