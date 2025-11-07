В Волоколамске наградили победителей фольклорного фестиваля «Родники»
В Центре культуры и творчества «Родники» подвели итоги фестиваля-конкурса народного творчества. Лауреаты и победители представили на сцене свои лучшие номера, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского муниципального округа.
Фестиваль под девизом «Нам этот мир завещано беречь» объединил около 250 участников из Волоколамского, Клинского, Дмитровского, Шаховского, Лотошинского округов Подмосковья, а также из Тверской области.
По итогам отборочных туров в финал вышли самые яркие коллективы и исполнители. Лауреаты и победители выступили в пяти номинациях: вокал, декоративно-прикладное, изобразительное искусство, театральное творчество и хореография. Завершил фестиваль гала-концерт. Церемония награждения стала его кульминацией.
Все итоги фестиваля можно найти на сайте.
