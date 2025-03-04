Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 100 медалей чемпионата и первенства ЦФО

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмены из Московской области завоевали 27 золотых, 48 серебряных и 25 бронзовых медалей на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по тхэквондо ИТФ и фестивале цветных поясов «Владимирский лев», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В команду Московской области вошли спортсмены из городских округов Одинцовский, Балашиха, Лосино-Петровский, Краснознаменск, Павлово-Посадский, Щёлково, Королёв и Дмитровский. Завоёванные награды позволили подмосковной сборной занять третье место в общекомандном зачёте», — говорится в сообщении.Всего в соревнованиях, которые проходили во Владимире с 28 февраля по 2 марта, приняли участие свыше 600 тхэквондистов из 14 российских регионов.
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