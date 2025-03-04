Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 100 медалей чемпионата и первенства ЦФО

В Московской области из-за аномально тёплой погоды ожидается ранее массовее цветение растений, в том числе внесённых в Красную книгу России и региона. О редких первоцветах, а также об ответственности за их уничтожение рассказали в подмосковном министерстве экологии и природопользования.