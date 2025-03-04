«Шьёт и шьёт!»: форвард ЦСКА Мингачёв о шайбах Овечкина

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С бросками хоккеиста Александра Овечкина можно играть до 45-летнего возраста. Такое мнение в беседе с порталом Metaratings.ru выразил его коллега из ЦСКА Тахир Мингачёв.
«С его броском можно и до 45 лет играть. Он шьёт и шьёт, с любой позиции! Вратари не могут его просчитать, ему всё по силам», — прокомментировал бомбардир «Армейцев».Овечкину сейчас 39 лет, в СМИ активно обсуждается его приближение к рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
А что касается самого Мингачёва, 23-летний игрок в нынешнем сезоне отметился в 16 матчах с одной результативной передачей.
Ранее бомбардир «Трактора» Никита Коростелёв поделился планами на сезон.
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Никита Кротов