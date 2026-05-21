Подмосковные теннисисты взяли две медали на первенстве России в Кстово
Представители Подмосковья завоевали две медали на первенстве России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет в Кстово, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Золотую медаль в смешанном парном разряде завоевал Дениз Якын (Центр олимпийских видов спорта, Химки) в дуэте с Екатериной Дроздовой из Москвы. Серебряные награды получили столичные теннисисты.
Бронзу поделили между собой дуэт из Оренбургской области и тандом спортсменов из Краснодарского края и Татарстана. Серебряным призёром в парном разряде среди девушек стала Алина Савостикова (Центр олимпийских видов спорта, Химки) в паре с Амелией Усмановой из Оренбургской области.
Золото в этой дисциплине завоевал дуэт из Москвы и Свердловской области. Бронзовые награды получили команды из Самарской и Свердловской областей, а также дуэт спортсменов из Нижегородской и Оренбургской областей.
Первенство России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет прошло с 13 по 18 мая 2026 года в Кстово (Нижегородская область) в рамках государственной программы «Спорт России». Соревнования такого уровня служат важным этапом отбора в юниорскую сборную России для участия в международных турнирах.
