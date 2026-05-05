Подмосковные теннисистки взяли золото и серебро на турнирах в Египте и Испании
Представительницы Подмосковья заняли первое и второе места на международных соревнованиях по теннису W15 в Хургаде и WTA-125 в Барселоне. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На турнире W15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет) в одиночном разряде победу одержала подмосковная спортсменка Екатерина Тупицына (Центр олимпийских видов спорта). Серебро этих соревнований завоевала египтянка Фоад Нада. Бронзовые награды принесли сборной России Устинья Лекомцева и Валерия Лущенко.
На турнире WTA-125 в Барселоне (Испания) золото в парном разряде выиграла Елена Приданкина (Центр олимпийских видов спорта) вместе с партнёршей из Китая Тан Цяньхуэй. Серебряными призёрами стали Тереза Михаликова (Словакия) и Оливия Николлс (Великобритания). Бронзу разделили Мария Козырева (Россия) с Андреей Клепач (Словения), а также Николь Фосса Уэрго (Аргентина) с Макото Ниномия (Япония).
Соревнования W15 и WTA-125 прошли с 27 апреля по 3 мая 2026 года. В турнирах участвовали ведущие теннисистки из стран Европы, Азии, Африки и Америки.
Читайте также: