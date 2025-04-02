Подмосковные тхэквондисты выиграли восемь медалей юниорского первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали завоевали представительницы Московской области Диана Бекулова в весовой категории до 49 килограммов и Валерия Скапровская в весовой категории до 67 килограммов», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Егор Шефатов в весовой категории свыше 87 кг и Диана Бадмаева в весовой категории до 57 кг. А третье место заняли Сергей Монастырев в весовой категории до 87 кг, Ирина Карепова в весовой категории до 73 кг, Сабина Омарова в весовой категории до 67 кг и Азат Бесаев в весе до 58 килограммов.
Такой результат позволил подмосковной сборной занять третье в общекомандном зачёте турнира.
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