Подмосковные тхэквондисты взяли награды международного турнира в Словении

12 марта 2026, 14:20

оригинал Милана Бекулова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на международных соревнованиях по тхэквондо класса G2 Slovenia Open среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в городе Любляна с 6 по 9 марта. Участие в нём приняли 570 атлетов из 50 стран.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Ксении Здор из Королёва, выступавшая в весовой категории до 57 килограммов, и Милана Бекулова из Краснознаменска в весовой категории до 46 килограммов», — говорится в сообщении.