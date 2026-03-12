Подмосковные тхэквондисты взяли награды международного турнира в Словении
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на международных соревнованиях по тхэквондо класса G2 Slovenia Open среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в городе Любляна с 6 по 9 марта. Участие в нём приняли 570 атлетов из 50 стран.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Ксении Здор из Королёва, выступавшая в весовой категории до 57 килограммов, и Милана Бекулова из Краснознаменска в весовой категории до 46 килограммов», — говорится в сообщении.А бронзовую награду получил Идар Багов из Краснознаменска по итогам соревнований в весовой категории до 63 килограммов.
Турнир стал одним из отборочных этапов на чемпионат Европы, который состоится в мае в Германии.