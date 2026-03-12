В Щёлкове состоялся региональный этап Всероссийской спартакиады школьников с ОВЗ

12 марта 2026, 12:44

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Региональный этап Всероссийской спартакиады школьных спортклубов для ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов провели в Щёлкове 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Соревнования организовали в универсальном спорткомплексе «Подмосковье», в них приняли участие 20 команд из 17 округов региона. В программу турнира входило спортивное многоборье, настольный теннис, лёгкая атлетика и шашки.





«В группе с нарушением интеллекта за победу сражались школьные спортклубы из округов Кашира, Раменский, Пушкинский, Щёлково, Орехово-Зуевский, Солнечногорск, Сергиево-Посадский, Электросталь, Егорьевск, Домодедово, Истра, Наро-Фоминский, Коломна и Серпухов. В группе с нарушением слуха соревновались ребята из Электростали и Коломны, а в группе с нарушением зрения — из Реутова, Королёва, Коломны и Люберец», — говорится в сообщении.