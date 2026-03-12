Жителей Подольска научили пользоваться автосервисами портала «Госуслуги»
Для жителей городского округа Подольск провели мастер-класс по теме «Авто-помощник онлайн», посвящённый использованию транспортных сервисов на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Занятие состоялось в МФЦ на Заводской улице в микрорайоне Климовск в среду, 11 марта.
«Слушателям рассказали, какие документы потребуются для подачи онлайн-заявок, а также пошагово объяснили, как зарегистрировать автомобиль через госпортал и заполнить форму заявления на замену водительских прав», — говорится в сообщении.Следующий мастер-класс по использованию портала «Госуслуги» проведут в климовском МФЦ 25 марта. Занятие будет посвящено оплате через интернет жилищно-коммунальных услуг.