Жителей Подольска научили пользоваться автосервисами портала «Госуслуги»

12 марта 2026, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Для жителей городского округа Подольск провели мастер-класс по теме «Авто-помощник онлайн», посвящённый использованию транспортных сервисов на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Занятие состоялось в МФЦ на Заводской улице в микрорайоне Климовск в среду, 11 марта.





«Слушателям рассказали, какие документы потребуются для подачи онлайн-заявок, а также пошагово объяснили, как зарегистрировать автомобиль через госпортал и заполнить форму заявления на замену водительских прав», — говорится в сообщении.