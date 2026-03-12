Тренер сборной России ответил, что для «Локомотива» станет шагом вперед
Тренер сборной России Николай Писарев высказался о шансах московского «Локомотива» в чемпионской гонке РПЛ после ничьей с «Ахматом».
В беседе с Metaratings.ru он отметил, что возможно, команде не хватает глубины состава. Травма игрока Пиняева и дисквалификация Руденко заметно ослабили «Локомотив», а давление из‑за результатов тоже дает о себе знать.
При этом в случае с «Локомотивом» фактор давления не такой решающий, даже четвертое место после прошлого сезона все равно будет восприниматься как прогресс. Но когда появляется шанс подняться на первую строчку, а команда за тайм наносит всего один удар, это говорит о том, что каких‑то ресурсов ей пока недостает, добавляет Писарев.
Вместе с тем «Ахмат» — очень крепкий соперник, физически мощная команда, поэтому ничья не должна вызывать удивления, резюмировал эксперт.
