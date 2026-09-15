Теннисистки из Подмосковья завоевали две медали на чемпионате США
Серебряную и бронзовую медали выиграли представительницы Московской области Анна Пушкарёва и Диана Шнайдер на открытом чемпионате США по теннису US Open. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходил в Нью-Йорке с 25 августа по 12 сентября.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялась Анна Пушкарёва по итогам игр в одиночном женском разряде. В финале она уступила китаянке Сунь Синьжань», — говорится в сообщении.А Диана Шнайдер стала третьей в парном женском разряде. Она выступала вместе с Элизе Мертенс из Бельгии. В полуфинале Шнайдер с напарницей уступили дуэту американки Тэйлор Таунсенд и Катержины Синяковой из Чехии.
US Open является одним из турниров Большого шлема.