Теннисистки из Подмосковья завоевали две медали на чемпионате США

15 сентября 2026, 09:20

оригинал Анна Пушкарёва(фото: пресс-служба Минспорта МО)

Серебряную и бронзовую медали выиграли представительницы Московской области Анна Пушкарёва и Диана Шнайдер на открытом чемпионате США по теннису US Open. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в Нью-Йорке с 25 августа по 12 сентября.





«На вторую ступень пьедестала почёта поднялась Анна Пушкарёва по итогам игр в одиночном женском разряде. В финале она уступила китаянке Сунь Синьжань», — говорится в сообщении.