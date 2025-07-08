Подмосковные тхэквондисты заняли третье место на VI летней Спартакиаде

08 июля 2025, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды завоевали спортсмены из Московской области в финале VI летней Спартакиады молодёжи. Тако результат позволил подмосковной сборной занять третье место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.







«Две золотые награды принесла в копилку подмосковной команы Валерия Скапровская из Красногорска, поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почёта в дисциплине «ВТФ-смешанная команда» и в поединках в весовой категории 67 кг», — говорится в сообщении.