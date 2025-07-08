Подмосковные тхэквондисты заняли третье место на VI летней Спартакиаде
Семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды завоевали спортсмены из Московской области в финале VI летней Спартакиады молодёжи. Тако результат позволил подмосковной сборной занять третье место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Две золотые награды принесла в копилку подмосковной команы Валерия Скапровская из Красногорска, поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почёта в дисциплине «ВТФ-смешанная команда» и в поединках в весовой категории 67 кг», — говорится в сообщении.Золото также завоевали три спортсмена из Краснознаменска: Карим Рамазанов, Азат Бесаев и Тимур Михайлин и две представительницы Солнечногорска: Вероника Макеева и Вероника Шолохова.
Серебряные медали выиграли Дарья Карташова, Роман Зверев, Валерия Скапровская, Сабина Омарова, Камила Гостенкова и Вероника Макеева. А бронзу завоевали Дарья Карташова, Тимур Михайлин, Георгий Ковальчук и Карим Рамазанов.