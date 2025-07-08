Представители Подмосковья стали победителями и призёрами экологической премии
Подведены итоги пятого сезона международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Представители Московской области одержали победу в семи различных номинациях, а ещё 24 подмосковных участника получили спецпризы. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Участников, призёров и победителей поблагодарила глава ведомства Светлана Радионова.
«Дорогие участники! Каждая ваша работа – это вклад в будущее нашей планеты. Те, кто сегодня, в девять лет, рисует плакаты в защиту животных, через 20 лет будут принимать важные экологические решения. Вместе мы делаем мир чище и добрее», — сказала Светлана Родионова.В число победителей вошёл подмосковный Технолицей имени В.И. Долгих. Проект лицеистов «Образовательное событие «Человек и среда: этика взаимоотношений» признали лучшим в номинации «Экосоюз». 41-летний Алексей Хворостян из Истры, написавший песню о поиске своего пути, одержал победу в номинации «Экология души», а 32-летний фотограф из Одинцова Евгений Арутюнов победил в номинации «Экофокус».
Всего на пятый сезон премии было прислано более 110 тысяч экологических проектов и работ. Победителями стали 126 участников, призёрами — более 750.