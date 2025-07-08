Синхронистки из Подмосковья завоевали три медали VI летней Спартакиады молодёжи
Одну золотую и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на соревнованиях по синхронному плаванию в финале VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала почёта в дисциплине «соло» поднялась подмосковная спортсменка Валерия Плеханова», — говорится в сообщении.Кроме того, Валентина Плеханова и Анастасия Никитенко выиграли бронзовую награду в дисциплине «дуэт». И ещё одну бронзовую медаль команде Подмосковья принесло групповое выступление. В нём участвовали Валентина Плеханова, Анастасия Никитенко, Дарья Кожевникова, Екатерина Акчибаш, Станислава Прокофьева, Александра Воронова, Басима Муасуэс, Алина Щёжина, Анна Супрунюк, Виктория Сидоренко, Яна Ковальчук и Марина Белова.
По итогам соревнований сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачёте.