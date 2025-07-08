Синхронистки из Подмосковья завоевали три медали VI летней Спартакиады молодёжи

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на соревнованиях по синхронному плаванию в финале VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.



«На высшую ступень пьедестала почёта в дисциплине «соло» поднялась подмосковная спортсменка Валерия Плеханова», — говорится в сообщении.
Кроме того, Валентина Плеханова и Анастасия Никитенко выиграли бронзовую награду в дисциплине «дуэт». И ещё одну бронзовую медаль команде Подмосковья принесло групповое выступление. В нём участвовали Валентина Плеханова, Анастасия Никитенко, Дарья Кожевникова, Екатерина Акчибаш, Станислава Прокофьева, Александра Воронова, Басима Муасуэс, Алина Щёжина, Анна Супрунюк, Виктория Сидоренко, Яна Ковальчук и Марина Белова.

По итогам соревнований сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачёте.
Лев Каштанов

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