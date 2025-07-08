Синхронистки из Подмосковья завоевали три медали VI летней Спартакиады молодёжи

08 июля 2025, 10:59

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на соревнованиях по синхронному плаванию в финале VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.







«На высшую ступень пьедестала почёта в дисциплине «соло» поднялась подмосковная спортсменка Валерия Плеханова», — говорится в сообщении.