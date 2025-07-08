В Павловском Посаде провели турнир памяти хоккеиста Андрея Петракова
Турнир памяти хоккеиста Андрея Петракова состоялся 6 июля на ледовой арене имени Н. А. Петрусевой в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Андрей Петраков — житель города Электрогорск, тренер спортивной школы «Вымпел», который активно продвигал хоккей на территории Павлово-Посадского городского округа. Андрей Викторович скоропостижно скончался в 2023 году, но он оставил большой след в сердце каждого своего воспитанника. Поэтому было принято решение провести турнир памяти Андрея Петракова», — сказал директор спортивной школы «Вымпел» города Электрогорск Сергей Коврижных.На турнир приехали близкие и друзья Андрея Петракова. Мероприятие началось с минуты молчания.
В соревнования приняли участие хоккеисты из Электрогорска и соседних округов. По итогам турнира электрогорская команда «Боевое братство», которой руководил Петраков, заняла третье место.