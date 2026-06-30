Юные пловчихи из Электрогорска завоевали две медали на чемпионате в Москве
Воспитанницы электрогорской спортшколы «Вымпел» завоевали две золотые медали на открытом чемпионате школы плавания «Моя Стихия». Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Соревнования проходили в Москве 27 июня.
«Первые места заняли 14-летняя Софья Зуева в плавании на спине на дистанции 50 метров и восьмилетняя Полина Зуева в плавании вольным стилем на 25 метров», — говорится в сообщении.В администрации поздравили с отличным результатом обеих юных спортсменок и их тренера Елену Фролову.
Ранее сообщалось, что руководитель электрогорского отделения организации «Боевое братство» Сергей Алексеев завоевал золотую медаль на Кубке мужества в дисциплине «адаптивный гиревой спорт».