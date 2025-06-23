Подмосковные травматологи прооперировали подростка, сломавшего обе руки

23 июня 2025, 15:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы помогли подростку, который сломал две руки. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





11-летнего ребёнка с множественными переломами обеих рук в МОДКТОБ доставила бригада скорой помощи. Травмы он получил, упав с высоты более 2 м.



Во время обследования врачи диагностировали у юного пациента несколько открытых переломов со смещением. Было решено провести срочную операцию.

«Мы провели малоинвазивное вмешательство. С помощью металлических спиц вернули кости в правильное анатомическое положение и зафиксировали. При таких травмах заживление обычно занимает больше времени, чем при изолированных переломах. Нервы не пострадали, а отёк начинает уменьшаться. Это признак выздоровления», – рассказала врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.