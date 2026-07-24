В Подмосковье привели в порядок дорожные знаки
Повреждённые, выцветшие и пропавшие дорожные знаки отремонтировали и восстановили специалисты Мосавтодора на минувшей неделе на 12 региональных дорогах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в городской черте, так и за её пределами, а также в малых населённых пунктах.
«В городах дорожные знаки починили на Красноармейском шоссе в Красноармейске, на улице Профессиональная в Дмитрове, на Верхнепосадском шоссе в Звенигороде, на улицах Парковая и Московская в Долгопрудном и на Пролетарской улице в балашихинском микрорайоне Железнодорожный», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки отремонтировали у остановки «Медучилище» на Волоколамском шоссе и в посёлке Нахабино округа Красногорск, на 87-м километре Каширского шоссе в округе Ступино, в посёлке Глебовский под Истрой, на дорогах в сёлах Лосевская и Саввино округа Егорьевск, на Центральной улице в деревне Большие Жеребцы округа Щёлково, на улице Ленина в посёлке Большевик округа Серпухов и на Коренёвском шоссе в посёлке Красново под Люберцами.