В Подмосковье привели в порядок дорожные знаки

24 июля 2026, 16:26

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые, выцветшие и пропавшие дорожные знаки отремонтировали и восстановили специалисты Мосавтодора на минувшей неделе на 12 региональных дорогах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели как в городской черте, так и за её пределами, а также в малых населённых пунктах.





«В городах дорожные знаки починили на Красноармейском шоссе в Красноармейске, на улице Профессиональная в Дмитрове, на Верхнепосадском шоссе в Звенигороде, на улицах Парковая и Московская в Долгопрудном и на Пролетарской улице в балашихинском микрорайоне Железнодорожный», — говорится в сообщении.