Подмосковный нарколог Холдин объяснил проблемы с памятью у курильщиков
Курильщики часто жалуются на проблемы с памятью, и эти жалобы имеют объяснение. Об этом рассказ главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Курение напрямую бьёт по способности запоминать информацию.
«Главная причина – в спазме сосудов при курении. В результате клетки мозга лишаются кислорода. Свою роль играют и токсины: в сочетании с никотином они снижают концентрацию внимания. В результате познавательные функции мозга страдают», – объяснил Холдин.По словам врача, существует несколько тревожных сигналов, которые должны насторожить.
«Например, иногда человек не может сосредоточиться на работе и важных делах. Он рассеян, забывчив, ему приходится напоминать, что он должен был что-то сделать. Если к этому присоединяются бессонница, тревога и апатия, отсутствие желания чем заниматься, нужно обязательно показаться врачу», – подчеркнул психиатр-нарколог.Для восстановления памяти Холдин порекомендовал полностью отказаться от курения.
Помочь сохранить здоровье головного мозга может рацион с антиоксидантами – это зелень, фрукты, а также и омега-3, которая содержится в рыбе и орехах.
Ежедневные физические нагрузки улучшат приток кислорода к мозгу, а изучение языков, чтение и головоломки стимулируют рост нейронов. Важен и режим дня: спать нужно семь – восемь часов.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, сейчас проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга.