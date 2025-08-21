Достижения.рф

В Красногорске вернули зрение курянину, спасавшемуся от обстрелов в подвале

Видео: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Красногорской больницы вернули зрение пациенту, который восемь месяцев спасался от обстрелов в подвале. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



К медикам обратился 75-летний пациент, до недавнего времени проживавший в Курской области. Там ему пришлось провести восемь месяцев в подвале. Всё это время пенсионер не мог обратиться за медицинской помощью. В августе сын привёз его к Красногорск, где он сразу пошёл к врачу. Но ситуация уже оказалась критической.

«Перезрелая катаракта почти полностью лишила пациента зрения. Один глаз был в настолько плачевном состоянии, что хрусталик, перестав удерживаться связками, сместился на глазное дно. Это привело к атрофии зрительного нерва. Этот глаз уже невозможно было спасти», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.
Второй глаз тоже был поражен катарактой. Но пациент мог определить направление источника света, но не видел ни людей, ни предметов.

«Мы удалили катаракту и имплантировали интраокулярную линзу на левый глаз. Это современная методика, позволяющая заменить помутневший хрусталик на искусственный. После операции острота зрения пациента повысилась до 10%. Ждём, что через месяц она достигнет возрастной нормы», – отметил специалист.

В министерстве перечислили начальные признаки катаракты, на которые стоит обратить внимание. Это ощущение пелены перед глазами, снижение остроты зрения и искажённое восприятие цвета.

При этом катаракта не поддаётся коррекции с помощью очков или контактных линз. Единственный эффективный метод лечения – хирургическое вмешательство.


Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0