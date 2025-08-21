В Красногорске вернули зрение курянину, спасавшемуся от обстрелов в подвале

21 августа 2025, 22:26

Видео: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Красногорской больницы вернули зрение пациенту, который восемь месяцев спасался от обстрелов в подвале. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





К медикам обратился 75-летний пациент, до недавнего времени проживавший в Курской области. Там ему пришлось провести восемь месяцев в подвале. Всё это время пенсионер не мог обратиться за медицинской помощью. В августе сын привёз его к Красногорск, где он сразу пошёл к врачу. Но ситуация уже оказалась критической.

«Перезрелая катаракта почти полностью лишила пациента зрения. Один глаз был в настолько плачевном состоянии, что хрусталик, перестав удерживаться связками, сместился на глазное дно. Это привело к атрофии зрительного нерва. Этот глаз уже невозможно было спасти», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.