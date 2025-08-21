В Красногорске вернули зрение курянину, спасавшемуся от обстрелов в подвале
Видео: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Красногорской больницы вернули зрение пациенту, который восемь месяцев спасался от обстрелов в подвале. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратился 75-летний пациент, до недавнего времени проживавший в Курской области. Там ему пришлось провести восемь месяцев в подвале. Всё это время пенсионер не мог обратиться за медицинской помощью. В августе сын привёз его к Красногорск, где он сразу пошёл к врачу. Но ситуация уже оказалась критической.
«Перезрелая катаракта почти полностью лишила пациента зрения. Один глаз был в настолько плачевном состоянии, что хрусталик, перестав удерживаться связками, сместился на глазное дно. Это привело к атрофии зрительного нерва. Этот глаз уже невозможно было спасти», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.Второй глаз тоже был поражен катарактой. Но пациент мог определить направление источника света, но не видел ни людей, ни предметов.
«Мы удалили катаракту и имплантировали интраокулярную линзу на левый глаз. Это современная методика, позволяющая заменить помутневший хрусталик на искусственный. После операции острота зрения пациента повысилась до 10%. Ждём, что через месяц она достигнет возрастной нормы», – отметил специалист.
В министерстве перечислили начальные признаки катаракты, на которые стоит обратить внимание. Это ощущение пелены перед глазами, снижение остроты зрения и искажённое восприятие цвета.
При этом катаракта не поддаётся коррекции с помощью очков или контактных линз. Единственный эффективный метод лечения – хирургическое вмешательство.