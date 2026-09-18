Подмосковные травматологи удалили ребёнку добавочный палец на руке
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы избавили от добавочного пальца ребёнка с врожденной аномалией развития кисти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОДКТОБ обратились родители мальчика. После проведения всех диагностических мероприятий врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.
«Мы провели ребёнку реконструктивную операцию: удалили добавочный палец и выполнили пластику пястно-фалангового сустава. В результате удалось восстановить анатомически правильное строение сустава и создать условия для полноценной работы кисти. В раннем возрасте такие операции помогают ещё и предупредить развитие у пациента психологических трудностей», ‒ рассказала травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.Как отметили в министерстве, операция прошла успешно. Сейчас ребёнок уже выписан из стационара в удовлетворительном состоянии. Он будет лечиться по месту жительства.