Подмосковные травматологи удалили ребёнку добавочный палец на руке

18 сентября 2026, 18:14

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы избавили от добавочного пальца ребёнка с врожденной аномалией развития кисти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В МОДКТОБ обратились родители мальчика. После проведения всех диагностических мероприятий врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

«Мы провели ребёнку реконструктивную операцию: удалили добавочный палец и выполнили пластику пястно-фалангового сустава. В результате удалось восстановить анатомически правильное строение сустава и создать условия для полноценной работы кисти. В раннем возрасте такие операции помогают ещё и предупредить развитие у пациента психологических трудностей», ‒ рассказала травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.