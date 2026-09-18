Строительная готовность детской поликлиники в Звенигороде достигла 20%

18 сентября 2026, 17:22

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детскую поликлинику на 220 посещений за смену строят в городе Звенигород Одинцовского округа. В настоящее время объект готов на 20%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Завершить работы и сдать медучреждение в эксплуатацию планируют в 2027 году.





«Сейчас на объекте ведутся монолитные работы на уровне четвёртого этажа. На первом и втором этажах продолжается кладка наружных стен. Параллельно ведётся устройство наружных инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.