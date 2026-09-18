Строительная готовность детской поликлиники в Звенигороде достигла 20%
Детскую поликлинику на 220 посещений за смену строят в городе Звенигород Одинцовского округа. В настоящее время объект готов на 20%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Завершить работы и сдать медучреждение в эксплуатацию планируют в 2027 году.
«Сейчас на объекте ведутся монолитные работы на уровне четвёртого этажа. На первом и втором этажах продолжается кладка наружных стен. Параллельно ведётся устройство наружных инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.Общая площадь здания составит 5 600 квадратных метров. Там разместят отделение педиатрии, кабинеты узких специалистов, отделения восстановительного лечения и профилактики и клинико-диагностическую лабораторию. Предусмотрены также комфортные комнаты отдыха для сотрудников.